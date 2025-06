Nuovo asilo nido a Piandiscò

L’amministrazione comunale è lieta di annunciare un importante risultato raggiunto grazie alla collaborazione e alla visione condivisa: il nuovo asilo nido a Piandiscà diventerà realtà, grazie all’approvazione del piano delle opere e ai fondi PNRR. Questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale nel migliorare i servizi per le famiglie e nel promuovere il benessere dei nostri bambini, rafforzando il futuro della nostra comunità.

Con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione della minoranza, viene modificato il piano delle opere per accogliere i fondi Pnrr per la realizzazione di una sezione di asilo nido. "L’amministrazione comunale è lieta di annunciare un importante risultato raggiunto grazie. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Nuovo asilo nido a Piandiscò

In questa notizia si parla di: nido - asilo - piandiscò - pnrr

Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Inizio dei lavori strutturali per il nuovo asilo nido in via Borsellino” - Baronissi si prepara a un importante passo per l'istruzione infantile: la sindaca Anna Petta ha annunciato l'inizio dei lavori strutturali per il nuovo asilo nido in via Paolo Borsellino.