Nuovo asilo nido a Piandiscò con il Pnrr

A Piandiscò si apre un nuovo capitolo dedicato alle giovani generazioni grazie al PNRR. Con un investimento complessivo di 660mila euro, tra fondi regionali e nazionali, l'amministrazione comunale dimostra il suo impegno concreto nel sostenere le famiglie e migliorare i servizi per l'infanzia. La recente approvazione del piano delle opere segna un passo importante verso un futuro più inclusivo e sostenibile. L'Amministrazione Comunale è...

Arezzo, 19 giugno 2025 – Nuovo asilo nido a Piandisco' con il Pnrr 480mila euro per Piandiscò e una integrazione di 180mila per il nido in costruzione a Castelfranco di Sopra, proseguendo l'impegno concreto verso le famiglie. Con il voto favorevole della maggioranza e l'astensione della minoranza, viene modificato il piano delle opere per accogliere i fondi PNRR per la realizzazione di una sezione di asilo nido. L'Amministrazione Comunale è lieta di annunciare un importante risultato raggiunto grazie all'assegnazione dal Ministero di 480.000 euro per la realizzazione di un nuovo asilo nido a Piandiscò da 20 posti.

