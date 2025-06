Nuovo allenatore per la primavera giallorossa | panchina a Simone Schipa

Il Lecce conferma la sua attenzione al vivaio, affidando la panchina della Primavera giallorossa a Simone Schipa, brillante tecnico salentino con un passato importante alla guida dell'Under 18. Dopo tre anni di successo, Schipa si prepara a scrivere un nuovo capitolo nel settore giovanile, portando entusiasmo e competenza. Una mossa strategica che promette di rafforzare il futuro del club: la crescita dei talenti sarà al centro della sua missione.

