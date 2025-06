Nuovi pozzi per non lasciare Bassano Romano senza acqua | Ecco dove sono previsti

Nuovi pozzi per garantire l’approvvigionamento idrico a Bassano Romano: una misura concreta per affrontare la crisi. Il sindaco Emanuele Maggi fa chiarezza sulla situazione, illustrando le strategie in atto e i futuri interventi previsti. In un video pubblicato sui social, ha spiegato le cause del problema e come si intende risolverlo, rassicurando la comunità e sottolineando l’impegno di tutta la città nel superare questa emergenza.

Bassano Romano e il disastroso problema idrico, il sindaco Emanuele Maggi fa chiarezza. In un video pubblicato sui social alle 15,18 di mercoledì 18 giugno, ha spiegato le varie cause dei problemi riscontrati in questi giorni nella parte alta del paese, andando a toccare anche temi quali la.

In questa notizia si parla di: bassano - romano - pozzi - lasciare

