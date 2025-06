Nuovi film a24 da non perdere | la morte di un unicorno con jenna ortega e altre uscite in streaming

Il panorama cinematografico di quest’anno si arricchisce con tre attesissimi film della casa di produzione A24, pronti a conquistare le piattaforme streaming. Tra queste, spicca “Death of a Unicorn”, una commedia horror interpretata da Jenna Ortega e Paul... Preparati a vivere nuove emozioni davanti allo schermo, perché queste uscite rappresentano un imperdibile appuntamento per gli appassionati di cinema contemporaneo.

Il panorama cinematografico di quest'anno si arricchisce con l'ingresso di tre nuovi film della casa di produzione A24 nel catalogo delle piattaforme streaming. Queste pellicole, recentemente uscite nelle sale, stanno per diventare disponibili su Max, offrendo agli appassionati un'opportunità di visione più comoda e immediata. In particolare, si segnala l'arrivo di "Death of a Unicorn", una commedia horror interpretata da Jenna Ortega e Paul Rudd, che sarà disponibile dal 25 luglio. Di seguito vengono analizzate le date di uscita e le caratteristiche principali di queste produzioni.

