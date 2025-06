Nuovi ascensori presso la stazione ferroviaria | Il 23 giugno l' avvio dei lavori

Brindisi si prepara a fare un passo importante verso l’inclusività: dal 23 giugno, i lavori per gli ascensori della stazione ferroviaria prenderanno il via, segnando una svolta concreta nell’accessibilità. Un impegno del Movimento 5 Stelle volto a eliminare barriere e garantire a tutti cittadini, indipendentemente dalle loro esigenze, un viaggio più facile e dignitoso. Questo intervento rappresenta un progresso tangibile per la città e i suoi abitanti, promuovendo un futuro più inclusivo e sostenibile.

BRINDISI - I lavori per l'installazione degli ascensori nella stazione ferroviaria di Brindisi inizieranno il prossimo 23 giugno. Lo fa sapere il Movimento 5 stelle di Brinsisi. Si tratta di "un passo avanti fondamentale per garantire finalmente l'accessibilità a tutti i cittadini ed ai.

