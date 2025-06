Nuove tariffe TIM per chi passa da iliad e virtuali | fino a 300 GB in 5G a 6,99€

Se stai pensando di passare a TIM da operatori low-cost come Iliad, PosteMobile, CoopVoce o Fastweb, le nuove tariffe offrono un’opportunità imperdibile. Con prezzi a partire da soli 6,99€ al mese, potrai godere di minuti illimitati, 200 SMS e fino a 300 GB in 5G, combinando convenienza e alte prestazioni. Scopri tutte le offerte e scegli la soluzione migliore per te. Ecco tutto ciò che devi sapere.

Nuove tariffe TIM operator attack rivolte specificamente a chi intende passare da operatori low-cost come iliad o operatori virtuali quali PosteMobile, CoopVoce e Fastweb. Con prezzi che partono da 6,99€ al mese, minuti illimitati, 200 SMS e una generosa dotazione di dati in 5G (fino a 300 GB), queste promozioni mirano a coniugare convenienza e performance. Ecco tutto ciò che devi sapere. ho Mobile ripropone la tariffa con 100 GB a 5,99€. Tariffe TIM per chi passa da iliad e virtuali. Se, attualmente, sei cliente iliad o di un operatore virtuale che non utilizza la rete dell’operatori puoi attivare, gratis se lo fai online, una delle nuove tariffe Tim con 200, 250 o 300 GB. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Nuove tariffe TIM per chi passa da iliad e virtuali: fino a 300 GB in 5G a 6,99€

