Nuove perdite idriche in via Esseneto il diktat di Miccichè ad Aica | Subito i lavori

Nuove perdite idriche in via Esseneto hanno scatenato l’urgenza di interventi immediati. Questa mattina sono iniziati i lavori in via Acrone, con il chiaro obiettivo di ripristinare le condotte e risolvere le infiltrazioni che hanno causato disagi recenti. La priorità del sindaco Franco Miccichè, su richiesta di Aica, è assicurare una risposta rapida ed efficace, per restituire tranquillità ai cittadini e tutelare le infrastrutture della città.

Sono iniziati questa mattina i lavori in via Acrone per ripristinare la condotta idrica e quella fognaria e mettere fine alle infiltrazioni dei giorni scorsi che hanno provocato disagi in via Esseneto. Ieri sera alcuni cittadini hanno contattato il sindaco Franco Miccichè lamentando.

