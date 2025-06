Nuove ondate di calore su Napoli e Campania | temperature fino a 34 gradi sabato 21 giugno

L'estate si fa sentire prepotentemente a Napoli e in Campania, con temperature che raggiungeranno fino a 34°C sabato 21 giugno. L'ondata di calore, accompagnata da un'allerta gialla, segna il solstizio d'estate e invita a prepararsi al meglio. Scopri come affrontare al meglio queste giornate torride e proteggerti dal caldo intenso. Continua a leggere per tutti i dettagli e i consigli utili.

Sabato 21 giugno nuove ondate di calore, a Napoli temperature fino a 34 gradi. Allerta gialla nel giorno del solstizio d'estate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ondate - calore - napoli - temperature

Altra estate in altoforno, incubo ondate di calore. “Possibili nuovi record” - L’estate fiorentina si presenta con una forza inattesa, portando ondate di calore record che stanno già infiammando la città.

Proseguono le ondate di calore su Napoli e Campania Temperature fino a 34 gradi, cosa ci attende Vai su Facebook

Nuove ondate di calore su Napoli e Campania: temperature fino a 34 gradi sabato 21 giugno; Le previsioni meteo per Napoli e Campania, niente pioggia ma lieve calo delle temperature; Allerta meteo - Avviso ondate di calore.

Nuove ondate di calore su Napoli e Campania: temperature fino a 34 gradi sabato 21 giugno - Tornano le ondate di calore su Napoli e la Campania: dopo i pochi giorni di tregua dovuti alla pioggia che ha abbassato le temperature un po' ovunque, da sabato 21 giugno tornano le ondate di caldo ... fanpage.it scrive

Torna il caldo a Napoli, è bollino giallo: allerta alte temperature in 27 città - Il ministero della Salute ha riportato un bollettino giornaliero che vedrà coinvolte oltre 27 città con ... Lo riporta msn.com