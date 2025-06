Nuove corse gratuite in bus tra il lago e la collina | Cernobbio Argegno e Rovenna sono più vicine

Scopri le meraviglie del lago e della collina con le nuove corse gratuite in bus tra Cernobbio, Argegno e Rovenna! Dal 20 giugno al 7 settembre 2025, nei fine settimana estivi, potrai spostarti liberamente tra i comuni rivieraschi grazie alla linea C125 di ASF Autolinee. Un’occasione perfetta per esplorare il territorio senza pensieri e in totale libertà . Non perdere questa opportunità di vivere un’estate all’insegna della scoperta e del comfort!

Dal 20 giugno al 7 settembre 2025, nei fine settimana estivi sarà possibile muoversi gratuitamente tra i comuni rivieraschi di Cernobbio, Moltrasio, Carate Urio e Laglio fino ad Argegno grazie alla linea C125 di Asf Autolinee. Il servizio sarà attivo il venerdì, sabato e domenica e si svolgerà in. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Nuove corse gratuite in bus tra il lago e la collina: Cernobbio, Argegno e Rovenna sono più vicine

In questa notizia si parla di: cernobbio - argegno - corse - gratuite

Al via due servizi estivi gratuiti firmati Asf Autolinee: corse serali hop on–hop off sulla linea del lago e bus tra Cernobbio e Rovenna ogni domenica di luglio Vai su Facebook

Nuove corse gratuite in bus tra il lago e la collina: Cernobbio, Argegno e Rovenna sono più vicine; ASF Autolinee, istituite alcune corse gratuite estive su C125 e C128; Argegno-Como, il bus serale è gratis.

Argegno-Como, il bus serale è gratis - La novità Da domani quattro nuove corse ad andare e altrettante a tornare dalle 18 in poi nel fine settimana Quella di domani, venerdì 20 giugno, è una data importante per i collegamenti da e per i Co ... Lo riporta laprovinciadicomo.it

Asf Autolinee rinforza i servizi serali su due linee del lago - hop off" anche per altre due linee sul lago: nuovi bus per il C125 e il C128. Da primacomo.it