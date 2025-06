Nuoto talento d’oro | 5 titoli regionali per giovane atlteta brindisina

Il talento e la passione di Chiara Barbuto sono riusciti a conquistare cinque titoli regionali, consacrandola come uno dei giovani diamanti più promettenti del nuoto brindisino. Questo weekend memorabile, scolpito nel cuore di tutti, testimonia come il sacrificio e la dedizione possano trasformare un sogno in realtà. Chiara non si ferma qui: il suo percorso è solo all’inizio e il futuro le riserva ancora grandi successi da scrivere.

CELLINO SAN MARCO - È stato un weekend da incorniciare, di quelli che si scolpiscono nella memoria e nei cuori. Chiara Barbuto, giovanissima atleta brindisina di soli 10 anni della categoria Esordienti B, ha illuminato le finali regionali di nuoto che si sono tenute a Monopoli il 14 e 15 giugno.

