Nuoto show a Padova | tutti in vasca per il Trofeo del Santo 2025

Se sei un appassionato di nuoto o semplicemente ami vivere emozioni intense, non puoi perderti il Nuoto Show a Padova! Venerdì 20 giugno 2025, la piscina comunale di PadovaNuoto si trasformerà nel palcoscenico di una festa di corsie, passione e competitività con la XXIV edizione del Trofeo Città del Santo. Un evento imperdibile che riunisce 19 società e circa 600 atleti da tutta Italia, pronti a sfidarsi in acque che ardono di entusiasmo.

Torna la festa delle corsie e della passione in vasca. Venerdì 20 giugno 2025, la piscina comunale PadovaNuoto ospita la XXIV edizione del Trofeo Città del Santo, manifestazione nazionale che richiama a bordo vasca 19 società e circa 600 atleti da Lombardia, Toscana, Friuli Venezia Giulia e.

