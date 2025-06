Nuoto pubblicata l’entry-list del Trofeo Settecolli 2025 | i ritorni di Ceccon e Paltrinieri tanti stranieri

Il Trofeo Settecolli 2025 si avvicina con grande entusiasmo, pronto a regalare uno spettacolo indimenticabile tra nuotatori italiani e stranieri. La lista degli iscritti promette fuochi d'artificio, con il ritorno di grandi campioni come Ceccon e Paltrinieri, che si sfideranno in un duello all’ultimo bracciata. È una gara fondamentale per la selezione ai Mondiali di Singapore, e tutti i protagonisti sono pronti a lasciare il segno. La sfida sta per avere inizio!

Si preannuncia una super edizione 2025 del Trofeo Settecolli dal 26 al 28 giugno 2025. Nella piscina del Foro Italico, tanti azzurri saranno sui blocchi di partenza per cercare il pass per i Mondiali di Singapore quest’estate, al fine di definire la selezione che competerà in Asia sul finire di luglio. Le stelle azzurre ci saranno tutte. Risponderanno all’appello, infatti, Thomas Ceccon, Gregorio Paltrinieri, Simona Quadarella, Nicolò Martinenghi, Benedetta Pilato, Sara Franceschi, Alberto Razzetti e Sara Curtis, con Pilato e Paltrinieri ancora con l’idea di conquistarsi il dritto a essere a Singapore nelle gare individuali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, pubblicata l’entry-list del Trofeo Settecolli 2025: i ritorni di Ceccon e Paltrinieri, tanti stranieri

