NUOTO – Federico Poggio | Dalla semifinale olimpica alle sfide future

Scopri il percorso di Federico Poggio, il nuotatore olimpico che ha conquistato la semifinale a Tokyo 2020 e ora si prepara per nuove sfide internazionali. In questa intervista esclusiva, Federico condivide emozioni, sacrifici e ambizioni, offrendo uno sguardo autentico dietro le quinte del mondo del nuoto d'Ă©lite. Un viaggio ispirante per tutti gli appassionati di sport e determinazione. Iscriviti al nostro canale per non perdere aggiornamenti e contenuti esclusivi!

In questa intervista, il nuotatore olimpico italiano Federico Poggio ripercorre la sua esperienza alle Olimpiadi di Tokyo 2020, dove ha raggiunto la semifinale, e racconta la sua preparazione in vista delle prossime competizioni internazionali. Un viaggio fatto di emozioni, sacrifici e grandi sogni ancora da realizzare.? Conduce: Alice Liverani Un contenuto imperdibile per tutti gli amanti del nuoto e dello sport ad alto livello! Iscriviti al canale per non perdere le prossime interviste esclusive!. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NUOTO – Federico Poggio: Dalla semifinale olimpica alle sfide future

In questa notizia si parla di: nuoto - federico - poggio - semifinale

Libertas Nuoto Novara, Matteo Federico Ignat campione italiano juniores nella 16 km di fondo - Con orgoglio, Libertas Nuoto Novara celebra il trionfo di Matteo Federico Ignat, campione italiano juniores nei 16 km di fondo ai Campionati italiani assoluti e di categoria Open Water.

Nuoto, Europei 25m: Paltrinieri, Acerenza e 4x50 mista in finale; Mondiali Di Nuoto 2023: Risultati Live E Analisi Finali Day 1; Olimpiadi Nuoto: sfumata la finale dei 100 rana per l’alessandrino Federico Poggio.

NICOLÒ MARTINENGHI MEDAGLIA D’ORO/ 100 rana Europei: Federico Poggio è argento! - ci sarà infatti in finale anche Federico Poggio, terzo nella semifinale del varesino e quinto miglior tempo ... Secondo ilsussidiario.net

Mondiali nuoto: finali per Razzetti e la staffetta 4x100sl - Due ingressi in finale e quattro pass per le semifinali sono il risultato della ... Da ansa.it