Novità EZVIZ | spioncino digitale videocitofono e serratura smart

Scopri le novità EZVIZ: tre innovativi dispositivi che rivoluzionano la sicurezza e la comodità di casa tua. Dallo spioncino digitale CP4, che ti permette di controllare chi si trova davanti anche da remoto, al videocitofono CP7 con schermo touch ampio e intuitivo, fino alla serratura smart DL01 Pro, che elimina la necessità di chiavi tradizionali. Con EZVIZ, il futuro della casa è già qui: scopri come trasformare quotidianamente il tuo spazio abitativo.

