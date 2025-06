Novate Murelli | Questi criminali scontino la pena nel loro Paese

La recente aggressione al carcere di Piacenza evidenzia ancora una volta le tensioni e le criticità del sistema penitenziario italiano. Un detenuto ha ferito alcuni agenti, scatenando una spirale di violenza alimentata dai problemi di gestione e sicurezza. È urgente che Novate Murelli e le autorità competenti affrontino con fermezza questa escalation, affinché i criminali scontino la pena nel loro paese e si garantisca un ambiente di lavoro sicuro per tutti. Solo così possiamo sperare in un sistema più giusto e efficace.

Nuova aggressione al carcere di Piacenza, dove un detenuto di origini magrebine ha ferito alcuni agenti. A scatenare la rabbia del prigioniero, il medico di turno che, nella somministrazione della sua terapia, gli ha comunicato l’assenza del farmaco "Lyrica". Il carcerato ha quindi attaccato gli. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Novate, Murelli: «Questi criminali scontino la pena nel loro Paese»

