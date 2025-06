Novara in corso Vercelli sarà costruito un altro polo logistico

Novara si prepara a crescere: un nuovo polo logistico sorgerà in corso Vercelli, vicino allo svincolo per Casalgiate, ampliando significativamente le infrastrutture della città. Con oltre 500mila metri quadrati di superficie dedicata, questa iniziativa rappresenta una svolta strategica per lo sviluppo economico e l’occupazione locale. Un passo avanti che trasformerà il panorama commerciale e logistico di Novara, aprendo interessanti prospettive per il futuro.

Un altro polo logistico a Novara. E' stata approvata in consiglio comunale la variante al piano regolatore per la zona di corso Vercelli dove, all'altezza dello svincolo per Casalgiate, sarà realizzato un nuovo insediamento logistico. Saranno oltre 500mila i metri quadrati di suolo occupati. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Novara, in corso Vercelli sarà costruito un altro polo logistico

