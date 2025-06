Notturni d' acqua a Padova

Scopri l’incanto di Padova sotto le stelle con i nostri notturni d’acqua: uscite serali in battello sul Piovego, un’esperienza unica per riscoprire i segreti della città da una prospettiva affascinante. Alle ore 20.00, incontrerai il capitano e partirai dal pontile del PARCO FISTOMBA presso Ponte Ognissanti. Un viaggio magico tra storia e leggende che non potrai dimenticare, pronto a svelare le meraviglie nascoste di Padova.

Uscite serali in battello sul Piovego alla riscoperta dei segreti della nostra città. Il programma Ore 20.00: incontro con il capitano e imbarco sul battello presso il pontile del PARCO FISTOMBA presso Ponte Ognissanti in Via Ognissanti – PADOVA.

In questa notizia si parla di: padova - notturni - acqua - battello

