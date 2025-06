' Notte Rosa' | tre serate di musica incontri e tango sotto le stelle con la milonga di Villa Imoletta

Immergiti nell’atmosfera magica della Notte Rosa a Villa Imoletta, dove tre serate di musica, incontri e tango sotto le stelle ti aspettano dal 20 al 22 ottobre. Un evento unico nel suo genere, realizzato grazie al bando 'Frazioni per tutti', che trasformerà il parco in un palcoscenico di convivialità e passione. Fino alla fine, lasciati coinvolgere da questa straordinaria celebrazione di cultura e socialità, creando ricordi indimenticabili sotto il cielo stellato.

Dal pomeriggio di venerdì 20 alla sera di domenica 22, nei giorni dalla 'Notte Rosa', tre serate di musica, convivialità e ballo nel grande parco di Villa Imoletta a Quartesana, concludono il progetto 'Come sull'antica aia' realizzato grazie al bando comunale 'Frazioni per tutti'.

