Notte rosa in ‘salotto’ arrivano i vigilantes

La Notte Rosa si avvicina e l’atmosfera si fa sempre più elettrizzante. Per garantire un evento sicuro e senza intoppi, il Consorzio di viale Ceccarini ha deciso di rafforzare le misure di sicurezza, introducendo i vigilantes nel ‘salotto’ della riviera. Nonostante la situazione attuale sia sotto controllo, questa precauzione dimostra come la prudenza sia sempre la miglior alleata per una notte all’insegna del divertimento e della tranquillità.

Vigilantes in ‘salotto’. Si avvicina la Notte rosa e la paura fa novanta. Nonostante il cambio di periodo rispetto al passato, e una situazione sotto controllo per quanto riguarda l’ordine pubblico in queste prime settimane d’estate, il Consorzio di viale Ceccarini ha preferito mettere le mani avanti. "Abbiamo deciso di procedere come lo scorso anno – spiega Maurizio Metto, il presidente del Consorzio –. Ad oggi la situazione è sotto controllo, ma non sappiamo cosa potrà accadere, dunque abbiamo contattato un istituto di vigilanza, e in questo fine settimana nelle serate di venerdì e sabato avremo quattro vigilantes che presidieranno la zona centrale dalle 23 alle 7 del mattino del giorno successivo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Notte rosa, in ‘salotto’ arrivano i vigilantes

In questa notizia si parla di: notte - rosa - salotto - vigilantes

Fedez e Olly alla Notte Rosa, annunciata la loro presenza sul palco dell'Rds Summer Festival - In attesa della magica Notte Rosa, il RDS Summer Festival svela i primi attesissimi ospiti. Sul palco di Rimini ci sarà il trionfatore di Sanremo, Olly, e il celebre Fedez, protagonisti indiscussi della musica italiana.

Notte rosa, in ‘salotto’ arrivano i vigilantes; Rinnovato Cda del Consorzio d'area di viale Ceccarini, arrivano giovani operatori.

In ‘salotto’ si accomodano i vigilantes - Il consorzio di viale Ceccarini studia le contromisure dopo le spaccate: "L’ideale è avere una guardia giurata fissa nelle ore notturne" Un vigilantes nelle ore notturne in ‘salotto’. Riporta ilrestodelcarlino.it

Notte rosa, la rabbia del ‘salotto’ "Turisti in fuga, ora si cambi" - "Ci rendiamo conto che è impossibile chiamarsi fuori dalla Notte rosa – premette Maurizio Metto, presidente del Consorzio Ceccarini - Secondo ilrestodelcarlino.it