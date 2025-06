Notte rosa in fattoria ai Romiti tra musica dal vivo e degustazioni

Se sei alla ricerca di un’esperienza unica sotto le stelle, non perdere l’appuntamento con la Notte Rosa in Fattoria ai Romiti. Tra musica dal vivo, degustazioni e il fascino della natura, questa serata ti offrirà emozioni autentiche e momenti di relax in un’atmosfera magica. Preparati a vivere un’indimenticabile notte all’insegna di convivialità e scoperta, lasciandoti coinvolgere dalla magia del “Wild Picnic in Rosa”.

Notte Rosa tra musica, natura e stelle vicino al quartiere Romiti. In occasione della Notte Rosa, venerdì 20 giugno a partire dalle 19 l'Azienda Agricola "I Nani di Giada" ospita un evento speciale dal titolo "Wild Picnic in Rosa": una serata immersa nella natura, all'insegna della musica dal.

