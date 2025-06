Notte Rosa a San Mauro Mare vietati vetro e lattine | multe fino a 500 euro

La Notte Rosa 2025 a San Mauro Mare promette un’esperienza indimenticabile, ma per garantirne la sicurezza, sono state adottate misure rigorose: vietato vendere e consumare bevande in vetro o lattine, con multe fino a 500 euro. Questa decisione, firmata dal sindaco Moris Guidi, mira a tutelare tutti i partecipanti, rendendo l’evento più sicuro e piacevole. La collaborazione di tutti è fondamentale per una festa senza incidenti e piena di ricordi positivi.

In occasione della Notte Rosa 2025, per tutelare l’incolumità pubblica, è stata firmata giovedì dal sindaco Moris Guidi l’ordinanza per il divieto di somministrazione e vendita da asporto e all’esterno dei locali di bevande in contenitori di vetro o lattine su tutto il territorio di San Mauro. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Notte Rosa, a San Mauro Mare vietati vetro e lattine: multe fino a 500 euro

