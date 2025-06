Notte di controlli antialcol in città focus sul centro e sui locali della movida

Notte di controlli antialcol in città: tra venerdì 20 e sabato 21 giugno, la Polizia locale di Modena intensifica i servizi nel centro e nei locali della movida per garantire sicurezza e responsabilità. Questa iniziativa mira non solo a prevenire incidenti, ma anche a sensibilizzare i conducenti sull’importanza di un consumo consapevole. Un intervento che punta a tutelare tutti, perché la notte sia divertente e sicura per tutti i cittadini.

Tra venerdì 20 e sabato 21 giugno è previsto un servizio mirato di controlli antialcol da parte della Polizia locale di Modena, con particolare attenzione alle aree del centro e della movida notturna. Questa tipologia specifica di accertamenti, annunciati al fine di sensibilizzare i conducenti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Notte di controlli antialcol in città, focus sul centro e sui locali della movida

In questa notizia si parla di: controlli - antialcol - centro - movida

“Dal 20 giugno gli esercizi commerciali al dettaglio fino a 250 metri quadri di superficie che si trovano nel centro storico, nella corona dei viali e su viale Gramsci dovranno chiudere alle 20. Alla vigilia di un’estate con tanti appuntamenti importanti, mettiamo in Vai su Facebook

Modena, nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 giugno controlli mirati anti-alcol; Dopo la rissa del sabato sera maxi controlli anti alcol ai minori; Roma Giubileo 2025, piano anti movida: stop agli alcolici dopo le 22 e presidi di polizia in piazza.

Movida, in arrivo l’ordinanza: locali chiusi un quarto d’ora prima - Movida e controlli, autorità e istituzioni mettono i paletti per l’estate. Scrive msn.com

Movida sicura, i controlli interforze del fine settimana a Catania - Movida sicura, i controlli interforze del fine settimana a Catania. Segnala newsicilia.it