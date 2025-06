Notte delle Streghe la magia entra nel vivo Fuoco acrobazie e spettacoli dal tramonto fino a notte fonda

Preparati a lasciarti conquistare dall'incanto de La Notte delle Streghe, un evento magico che trasforma il cielo in un palcoscenico di fuoco, acrobazie e meraviglie. Oggi, 19 giugno, si apre la prima serata con il taglio del nastro da parte di istituzioni e della madrina Martina Colombari. Da domani, 20 giugno, l’atmosfera si infiamma con spettacoli coinvolgenti, percorsi immersivi e rituali magici che lasceranno senza fiato grandi e piccini...

