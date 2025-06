Notte Bianca di San Paolo d’Argon | sapori arte musica e divertimento

Preparatevi a vivere un’estate indimenticabile con la Notte Bianca di San Paolo d’Argon! Sabato 21 giugno, quando le luci si accenderanno sull’Abbazia benedettina e l’Oratorio San Mauro, arte, musica, sapori e divertimento si fonderanno in un’atmosfera magica. Un evento imperdibile che trasformerà il cuore del paese in un palcoscenico di cultura e convivialità, promettendo emozioni e ricordi speciali. Non mancate, l’evento sta per cominciare!

Sabato 21 giugno, le luci si accenderanno su uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: la Notte Bianca di San Paolo d’Argon, un’intera giornata – dalle ore 16,30 in poi – immersi nella bellezza dell’Abbazia benedettina e dell’Oratorio San Mauro, tra gusto, cultura, spettacolo e divertimento. Cuore pulsante della festa sarà il chiostro dell’Abbazia, dove, dalle 16,30 alle 20, il Comune, in collaborazione con Terre del Vescovado e le aziende locali, darà vita a una rassegna enogastronomica che racconta il territorio attraverso i suoi sapori. In degustazione (e in vendita) i prodotti di aziende come Ca del Manet e Pecis di San Paolo d’Argon; Pagnoncelli Folcieri, Cascina San Giovanni, Ca de’ Marche e Il Castelletto di Scanzorosciate; Locatelli Caffi e Finazzi di Chiuduno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Notte Bianca di San Paolo d’Argon: sapori, arte, musica e divertimento

In questa notizia si parla di: bianca - paolo - argon - divertimento

Fogna bianca nel quartiere San Paolo, al via la seconda fase dei lavori - Nel cuore del quartiere San Paolo, si dà il via alla seconda fase dei lavori per la nuova rete fognaria bianca.

Notte Bianca di San Paolo d’Argon: sapori, arte, musica e divertimento; “Zandobbio paese in festa”: cinque giorni fra cucina, musica e divertimento; Feste e sagre, gli appuntamenti del weekend (19-21 luglio) nella Bergamasca.

Notte bianca a San Paolo d’Argon - Sabato 14 settembre 2024 dalle 17 nel centro di San Paolo d’Argon si terrà la notte bianca. Lo riporta bergamonews.it

Divertimento travolgente: Paolo Belli fa tappa a Cassano all’Ionio - Il concerto di Paolo Belli è musica e divertimento, un mix irresistibile di note e parole che appassiona il ... Riporta strettoweb.com