Notte bianca dell’Eur 2025 con Noemi Briga Diana Del Bufalo

Preparati a vivere un’estate capitolina indimenticabile con la Notte Bianca dell’Eur 2025! Dal 20 al 22 giugno, viale Europa si trasformerà in un palcoscenico di musica, spettacoli e divertimento gratuito, culminando nella serata speciale del 21 giugno con Noemi, Briga e Diana Del Bufalo. Un weekend di festa per accogliere l’estate, coinvolgendo cittadini e turisti in un tripudio di eventi imperdibili. Non perdere questa grande festa: l’estate romana sta per iniziare!

Il programma della Notte bianca dell'Eur, inserito all'interno di un weekend di festa che sancisce l'inizio dell'estate capitolina. Da venerdì 20 a domenica 22 giugno in viale Europa si darà il benvenuto all'estate con una tre giorni di eventi, tra cui la Notte Bianca dell'Eur (21 giugno), per accogliere cittadini e turisti in città nel fine settimana di appuntamenti e spettacoli gratuiti, organizzati dal Municipio IX Roma Eur in collaborazione con U.N.O.E. – Unione Nazionale Organizzazione Eventi e grazie alla collaborazione di imprenditori locali e associazioni attive sul territorio. Un weekend di festa dalle atmosfere estive, con negozi aperti e strade chiuse al traffico, e con l'Eur che s'illumina a giorno per la prima notte che apre la bella stagione.

Sabato 21 Giugno avrò il piacere, l'onore e l'emozione di esibirmi alla Notte Bianca dell'Eur, a Roma, sulla scalinata della Basilica San Pietro e Paolo Sarò in scaletta con Noemi, Diana Del Bufalo e tanti altri Artisti Capitolini Sarà l'inizio di un'Estate che Vai su Facebook

