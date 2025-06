Notizia incredibile | ritrovato il fratello di Pamela Petrarolo dopo 2 anni ecco dov’era finito

ha portato sollievo ma anche nuove domande sulla sua scomparsa. Dopo due anni di angoscia, finalmente una luce si fa strada nell’incertezza, aprendo un capitolo inaspettato nelle vite di Pamela e della sua famiglia. La scoperta di Manuel rappresenta un grande passo verso la verità e un messaggio di speranza per chi si trova ad affrontare momenti difficili.

Un mistero lungo più di due anni si è finalmente interrotto. Pamela Petrarolo, ex volto amato di Non è la Rai, ha ricevuto una telefonata che le ha cambiato la vita: suo fratello Manuel, scomparso da oltre ventiquattro mesi, è stato ritrovato. La rivelazione è arrivata in diretta nel salotto di La Volta Buona, dove l’artista ha condiviso con il pubblico un’emozione intensa, ma anche una forte preoccupazione. Il ritrovamento di Manuel, infatti, non è privo di ombre: il ragazzo è attualmente agli arresti domiciliari ed è coinvolto in un’indagine per furto d’auto. Una notizia che, se da un lato ha portato sollievo, dall’altro ha lasciato aperte molte domande. 🔗 Leggi su Donnapop.it