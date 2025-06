Nothing precisa | Essential Space per ora rimane gratuita

Ottima notizia per gli utenti di Nothing: Essential Space, l'app di gestione dello spazio, continuerà a essere gratuita nella sua versione attuale. Dopo alcune voci di cambiamenti, l'azienda ha confermato che questa funzione chiave resterà accessibile senza costi aggiuntivi. Una scelta apprezzata che dimostra l'impegno di Nothing nel offrire strumenti utili e accessibili a tutti. Per chi desidera ottimizzare il proprio spazio di archiviazione, questa novità fa certamente piacere.

