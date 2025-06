Nothing Phone 3 svela le nuove luci Glyph Matrix smentendo il design trapelato

Il mondo della tecnologia si prepara a un grande debutto: il Nothing Phone 3 svela finalmente le sue innovative luci Glyph Matrix, smentendo i rumor sul design trapelato. Con un teaser ufficiale, il brand ci sorprende mostrandoci un'anteprima irresistibile di ciò che ci aspetta all’inizio di luglio. Restate con noi per scoprire le novità straordinarie di questo attesissimo smartphone!

Un nuovo teaser ufficiale ci mostra come saranno le luci LED del prossimo nothing Phone (3) in arrivo a inizio luglio

In questa notizia si parla di: nothing - phone - luci - svela

