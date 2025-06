Note raffinate alla villa medicea Suona l’Orchestra della Toscana

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile sotto le stelle: sabato 21 giugno alle 21.30, la Villa Medicea di Poggio a Caiano ospita la nona edizione di "Ville e Giardini Incantati", un concerto magico dell’Orchestra della Toscana diretta dal maestro Aram Khachaturian, con la raffinata violoncellista Klara Wincor. Un viaggio tra musica, arte e bellezza che arricchirà le vostre serate estive. Non mancate a questa magia musicale!

Un concerto sotto le stelle alla villa medicea di Poggio a Caiano. Note raffinate si intrecciano alla bellezza, all’arte. Sabato 21 giugno alle 21,30 fa tappa a Poggio la nona edizione di "Ville e giardini incantati" la rassegna estiva dell’Orchestra della Toscana che propone 14 concerti nelle ville medicee toscane sino al 16 luglio. Direttore d’orchestra sarà Aram Khacheh e violoncello Klara Wincor. Verranno eseguite musiche di Giovanni SollimaHide in orchestra (versione per orchestra da camera), Franz Joseph Haydn (concerto n. 1 per violoncello e orchestra) e Ludwig van Beethoven (sinfonia n. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Note raffinate alla villa medicea. Suona l’Orchestra della Toscana

