NonSoloDanza Rossana Esposito festeggia in scena al Teatro Magic Vision di Casalnuovo i suoi primi 40 anni

L’arte della danza si accende di magia e passione, e Rossana Esposito ne è la brillante protagonista. In un’atmosfera ricca di emozioni, la coreografa e direttrice artistica di NonSoloDanza ha festeggiato con stile i suoi primi 40 anni, regalando al pubblico uno spettacolo indimenticabile al Teatro Magic Vision di Casalnuovo. Con il talento che la contraddistingue, Rossana continua a incantare e ispirare, dimostrando che la danza è vita, cultura e sogno.

di Massimiliano Craus E’ da molti anni che in provincia di Napoli, a San Giorgio a Cremano precisamente, si vive di danza a 360° con una carriera trasversale a tutta l’arte tersicorea con le 40 candeline spente quest’anno da Rossana Esposito. E dove se non in scena? La coreografa e direttrice artistica di NonSoloDanza, infatti, ha celebrato entrambi i traguardi nella serata di gala Spettacoli di Balletti al Teatro Magic Vision di Casalnuovo. Con un programma che ha attraversato tutto il mondo di una Rossana Esposito ispirata più che mai. Cominciando con le ultime giovani interpreti che l’hanno accompagnata, ovvero la 18enne Tonia Borrelli, con l’ostico titolo di “Carmen” e di “Giovanna d’Arco”, e la 24enne Federica Fabbricatore nelle candide vesti di Giulietta del celebre balletto di Sergeij Prokofiev. 🔗 Leggi su Ildenaro.it