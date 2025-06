Non solo Var al Mondiale per Club l’arbitro si affida al suo santino custodito insieme al cartellino rosso

non solo aggiunga un tocco di magia e superstizione alle emozioni di ogni partita, ma renda anche più affascinante il nostro rito sportivo settimanale. In un mondo che corre verso l’innovazione, c’è ancora spazio per quei piccoli gesti che ci fanno sentire parte di una tradizione senza tempo. E chissà che questo clima di superstizione non continui a vivere, testimone di una passione che resiste al progresso.

Il mondo cambia, si modernizza, la tecnologia avanza e inevitabilmente contamina pure i più duri e resistenti presidi di bestialità domenicale: è inevitabile che vada così. Ma quel piccolo mondo antico delle Domeniche Bestiali resiste, con i suoi riti, le sue scaramanzie, il chiasso provocato da strumenti rudimentali, le protezioni che più che nei parastinchi risiedono nei vecchi e cari santini dentro al portafogli. E chissà che questo clima rustico, agreste e bucolico coi suoi profumi e la sua purezza non sia anche propiziatorio per l’amore. E-BESTIALITY Già, la bestialità si evolve come detto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Non solo Var, al Mondiale per Club l’arbitro si affida al suo santino (custodito insieme al cartellino rosso)

In questa notizia si parla di: mondiale - club - arbitro - affida

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

L’arbitro messicano Cesar Arturo Ramos Palazuelos espelle Figal durante Boca Juniors-Benfica al Mondiale per Club ma dal suo taschino sbuca qualcosa di inaspettato Vai su Facebook

Non solo Var, al Mondiale per Club l’arbitro si affida al suo santino (custodito insieme al cartellino…; Fiorentina-Betis, le ufficiali: torna Dodò, Kean-Gudmundsson davanti; Juventus-Genoa: formazioni ufficiali, orario e dove vederla in tv e streaming. C'è Vlahovic, Vieira si affida.

Mondiale per club regola degli 8 secondi: cos'è e quando viene fischiata. Il nuovo provvedimento contro le perdite di tempo fischiato da Turpin - Ulsan, sfida valida come prima giornata del gruppo F del Mondiale per club, è una partita che ai molti non dirà niente ma che, a modo suo, è entrata ... Da msn.com

Mondiale club: nuova regola degli 8" applicata la prima volta - La regola recentemente introdotta dall'Ifab, che punisce il portiere che trattiene tra le mani il pallone per più di 8 secondi, pena la concessione di un calcio d'angolo a favore degli avversari, ha t ... Scrive msn.com