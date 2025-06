Non si può dimenticare l’anno della promozione

Non si può dimenticare l’anno della promozione, un momento indimenticabile che ha segnato la crescita di molti. Certi amori, infatti, non finiscono, anzi, ritornano con rinnovata energia. Pietro Galdenzi, giovane talento senigalliese nato nel 2004, vestirà ancora una volta la maglia della Virtus Fano in Serie A2, pronto ad imparare dai veterani e a scrivere nuove pagine di successo. La sua dedizione e passione promettono grandi emozioni per il futuro.

Certi amori non finiscono, anzi ritornano. Pietro Galdenzi, senigalliese, classe 2004, vestirà di nuovo la maglia Virtus Fano, serie A2, e farà parte assieme alla coppia Mengozzi-Ricci della batteria di centrali: "Per carità – esordisce Pietro – avrò solo da imparare da loro, oltre la fortuna di confrontarmi con giocatori che hanno giocato tanti anni in Superlega". Il centrale marchigiano ha disputato tre stagioni in maglia Virtus (2021-24) prima di trasferirsi lo scorso anno a Cagliari per giocare titolare ed ora di nuovo alla corte di mister Mastrangelo: "Non si può dimenticare l'anno della promozione – ricorda Galdenzi – i playoff, il pubblico, le vittorie e la festa.

