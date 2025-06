Non si presenta agli esami di maturità | professore trovato morto in casa a Pesaro

Una notizia che scuote la comunità scolastica di Pesaro: un professore dell’Istituto “Santa Marta” è stato trovato senza vita nella sua abitazione, dopo aver saltato gli esami di maturità. Un mistero avvolge la sua scomparsa, con le autorità che ipotizzano un malore improvviso. Le indagini sono ancora in corso per fare luce su questa triste vicenda, lasciando studenti e colleghi senza parole. Continua a leggere.

Un professore dell'Istituto "Santa Marta" di Pesaro è stato trovato morto in casa dopo la sua inspiegabile assenza agli esami di maturità. Si ipotizza un malore. Indagini in corso per chiarire le cause.

