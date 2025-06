Non si presenta agli esami di maturità professore pescarese trovato morto a Pesaro

Tragedia inaspettata scuote l’ambiente scolastico: un professore di 62 anni, arrivato a Pesaro per supervisionare gli esami di maturità, non si è più presentato. La scoperta del suo corpo, avvolta nel mistero, ha lasciato tutti sgomenti. Un evento che solleva interrogativi e rimane senza risposta. La comunità si stringe intorno alla famiglia e agli studenti, chiedendosi cosa possa aver portato a questa dolorosa perdita.

Un docente di 62 anni delle scuole superiori di Pescara è stato trovato morto a Pesaro dove era arrivato per gli esami di maturità. Come riporta LaPresse, il professore 62enne aveva preso in affitto una casa mentre si trovava per lavoro, in questi giorni, in città all'istituto superiore Santa. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Non si presenta agli esami di maturità, professore pescarese trovato morto a Pesaro

