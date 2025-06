Non si presenta a esami di maturità docente trovato morto in casa

L'allarme è scattato quando dalla scuola è arrivata la segnalazione alla polizia che un docente non si era presentato agli esami. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Non si presenta a esami di maturità, docente trovato morto in casa

