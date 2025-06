Non potevo di no ad Al Bano Ho fatto un prezzo da amica | Iva Zanicchi conferma che canterà in Russia

Venerdì 20 giugno, Al Bano e Iva Zanicchi porteranno la loro musica a San Pietroburgo in un evento chiamato “Concerto della Pace”. Un’interpretazione musicale che ha diviso opinioni, ma che rappresenta un gesto di speranza e dialogo. La partecipazione delle due icone italiane in Russia suscita discussioni e riflessioni profonde sulle scelte artistiche in tempi complessi, dimostrando come la musica possa unire culture ed emozioni oltre ogni confine.

Un concerto divisivo. Venerdì 20 giugno, Al Bano terrà un’esibizione a San Pietroburgo, da lui ribattezzato “Concerto della Pace”, a cui parteciperà anche Iva Zanicchi. La cantante ha parlato della scelta di prendere parte al concerto in Russia al settimanale DiPiù: “Al Bano e io siamo stati invitati a tenere un concerto in Russia. So bene che la nostra è una scelta che in questo momento può destare delle polemiche, ma sono a posto con la coscienza “. La cantante di Zingara ha poi aggiunto: “A chiamarmi è stato Al Bano. È lui ad avere i contatti con l’organizzazione. Siamo amici da anni, gli voglio un bene dell’anima e se mi propone di andare a cantare con lui sono sempre felice di dirgli sì “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non potevo di no ad Al Bano. Ho fatto un prezzo da amica”: Iva Zanicchi conferma che canterà in Russia

