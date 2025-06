Non permettere che Gaza sia uno sfondo. I drammatici eventi di ieri, con diciotto vite spezzate e centinaia di feriti, ci ricordano che questa crisi umanitaria è una tragedia reale e urgente. Le storie di sofferenza e resilienza devono essere al centro del nostro impegno. È tempo di ascoltare, agire e non lasciare che Gaza resti solo un'informazione da passare velocemente. Queste notizie, che fino a una settimana fa avrebbero spalancato aperture e indignazione, ora faticano a...

A Gaza, ieri, sono morti altri diciotto palestinesi. Alcuni erano in fila per ricevere aiuti umanitari, altri dormivano in tenda. L’ospedale Al-Quds ha ricevuto oltre 140 corpi in 24 ore e curato 560 feriti. La rete è ancora isolata nel sud della Striscia per il secondo giorno consecutivo, colpita da un raid mirato all’infrastruttura. Queste notizie, che fino a una settimana fa avrebbero spalancato aperture e indignazione, ora faticano a guadagnare spazio tra le righe dei dispacci, soffocate dalla nuova centralità iraniana. La quotidianità dell’orrore a Gaza non è diminuita. È diventata abitudine. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it