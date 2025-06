Non fu saluto fascista | assolti i tre ex consiglieri di Cogoleto

In un verdetto che chiude un capitolo delicato, i tre ex consiglieri di Cogoleto—Mauro Siri, Valeria Amadei e Francesco Biamonti—sono stati assolti dall'accusa di aver violato la legge Mancino. La giustizia ha sancito l'assenza di fondamento nel caso, portando a un importante pronunciamento sulla tutela della libertà di espressione politica. Un risultato che rafforza il principio che nessuno deve essere condannato senza prove concrete.

Il caso non sussiste: così i tre ex consiglieri comunali di Cogoleto, Mauro Siri, Valeria Amadei e Francesco Biamonti, accusati di aver violato la legge Mancino, sono stati assolti. Il pm Francesco Cardona Albini, riferisce l'agenzia Ansa, aveva chiesto l'assoluzione per Mauro Siri e tre mesi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Non fu saluto fascista: assolti i tre ex consiglieri di Cogoleto

