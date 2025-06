Non esiste me ne vado E abbandona l’Isola dei Famosi Eliminata anche l’altra naufraga

Una serata ricca di emozioni e sorprese all’Isola dei Famosi: il 18 giugno, due naufraghi sono stati costretti a lasciare il gioco, sorprendendo il pubblico con un doppio addio. Le loro testimonianze di gratitudine hanno chiuso un capitolo importante, lasciando tutti con il fiato sospeso. Ma chi sono i protagonisti di questa nuova puntata? Scopriamolo insieme e prepariamoci a nuove avventure sull’isola!

Nuova scintillante puntata dell’ Isola dei Famosi nella serata del 18 giugno. Due naufraghi sono stati costretti ad andare via, riducendo così il numero di concorrenti ancora in gara per la conquista del reality show. C’è stato quindi un doppio addio, avvenuto in momenti distinti, che ha lasciato incredulo tutto il pubblico. Durante l’appuntamento con l’Isola dei Famosi, i due naufraghi sono andati via non prima di aver ringraziato e salutato tutti per questa magnifica esperienza televisiva. Ma la loro avventura non poteva più proseguire, quindi hanno preso le loro borse e poi hanno iniziato il viaggio verso il rientro in Italia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it