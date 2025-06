Non è vero che il video della canzone rap del killer di Michelle Causo è partito dal carcere

È importante chiarire le false informazioni che circolano: non è vero che il video promozionale del nuovo album rap del giovane condannato per il femminicidio di Michelle sia stato diffuso direttamente da lui dal carcere. Le immagini condivise sui social sono state pubblicate da altre fonti, smascherando così le voci infondate e sottolineando l’importanza di verificare sempre le notizie prima di crederci ciecamente.

