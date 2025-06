Non è una brutta Isola dei Famosi ma l'effetto Simona Ventura non c'è stato

L’Isola dei Famosi 2023 ha deluso le aspettative, mancando di quel tocco vibrante che Simona Ventura sapeva regalare come opinionista. La sua presenza si è ridotta a qualche battuta senza grinta, mentre l’aggiunta di nuovi opinionisti come Cruciani e Lucarelli appare più come una forzatura che una reale innovazione. Un’edizione che fatica a trovare il suo vero volto: cosa ci aspetta nelle prossime puntate?

