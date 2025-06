Non è un prestanome di Zagaria l' imprenditore Diana assolto in via definitiva

In un panorama giudiziario complesso, la recente assoluzione definitiva di Luca Diana, imprenditore coinvolto nell'inchiesta sugli appalti e le presunte connessioni con la camorra, rappresenta una svolta significativa. Dopo il confronto con il Gup Provvisiero e le dichiarazioni sui rapporti con Orlando, la vicenda si arricchisce di nuovi dettagli, confermando che nel sistema delle imprese, le interpretazioni devono essere sempre scrutinio accurato della verità.

In merito all'articolo pubblicato su Casertanews in data 17.06.2025 con titolo 'Appalti alla camorra, l'imprenditore: "Orlando lavorò con me dopo la rottura col fratello e Farina"' si specifica quanto segue. Luca Diana, sentito come testimone nel processo, è stato assolto dal Gup Provvisier.

