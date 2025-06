Non è ancora uscita ma la nuova serie di Ryan Murphy scatena le critiche | i look di Sarah Pidgeon che interpreta Carolyn Bessette non convincono

Nonostante l’attesa, la nuova serie di Ryan Murphy, American Love Story, sta già facendo discutere. Le prime immagini di Sarah Pidgeon nei panni di Carolyn Bessette non sono state accolte con entusiasmo: look troppo freddi, accessori poco convincenti e dettagli che non rendono giustizia alla vera icona. I fan sono delusi e molti si chiedono se il cast riuscirà a catturare autenticamente l’essenza di questa storia d’amore leggendaria. La suspense cresce, ma le critiche non si placano.

U n biondo troppo freddo, una Birkin “sgonfia” e una cappa cammello rigida come un mattone: tutti dettagli che stanno facendo infuriare i fan di Carolyn Bessette dopo la pubblicazione delle prime immagini di American Love Story, la serie firmata Ryan Murphy in arrivo nel 2026 negli Stati Uniti (mentre in Italia non si sa ancora se, quando e dove uscirà). Il biopic dedicato alla relazione tra John F. Kennedy Jr. e la moglie Carolyn è già al centro di accese discussioni, e il motivo non è la trama, bensì. i costumi. La rappresentazione visiva della fashion icon newyorkese non ha convinto, e gli appassionati della sua estetica minimalista e impeccabile non l’hanno presa bene. 🔗 Leggi su Iodonna.it