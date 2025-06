Non credo che la McLaren lo farà | annuncio clamoroso nuovo colpo di scena

L'epopea della Formula 1 torna a catturare l'attenzione con un colpo di scena che promette di rivoluzionare il campionato. Norris, protagonista indiscusso del Gran Premio del Canada, ha acceso la scintilla di una rivalità che ricorda i duelli epici tra Rosberg e Hamilton. Ora, tutto si concentra sulla risposta della McLaren, pronta a scrivere un nuovo capitolo di questa affascinante saga. Cosa succederà ora?

Annuncio clamoroso in Formula 1: il pilota ne è sicuro, ora tocca alla McLaren rispondere Il Mondiale di Formula 1 si infiamma. O forse no. Di certo c'è che il colpo di Norris nel Gran Premio del Canada ha riportato indietro la mente al 2016, quando Rosberg ed Hamilton, entrambi in lotta per il Mondiale, se le davano di santa ragione per provare a vincere. E non mancarono veri e propri incidenti tra i due, spesso con la Mercedes penalizzata da tutto ciò per i punti persi. Ebbene a Woking sta accadendo più o meno lo stesso. La rivalità tra Norris e Piastri è ormai accesissima. Il team principal Andrea Stella e tutto il team finora non hanno dato ordini di scuderia, lasciando che i due si sfidassero in pista ma di certo la soluzione non è danneggiare monoposto ad ogni Gran Premio gettando alle ortiche punti preziosi per le classifiche.