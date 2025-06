Non credo alla storia prima del 1950 sulla luna non siamo mai stati | le certezze di Tyler Herro

Sei scettico sulle storie che ci vengono tramandate prima del 1950, anche sulla Luna? Tyler Herro, stella dei Miami Heat, mette in discussione le certezze storiche con il suo esempio: "Come possiamo sapere con certezza che Colombo sia sbarcato in America nel 1492?" Una domanda che invita a riflettere sul valore delle verità accettate e sulla nostra percezione della realtà. Ma allora, cosa possiamo considerare veramente certo?

La stella dei Miami Heat e le sue convinzioni: "Come possiamo sapere con certezza che Colombo è sbarcato in America nel 1492?".

