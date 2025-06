Non c' è pace per Marduk il toro del Foro Boario ancora nel mirino dei vandali Ora il restauro | Speriamo nelle telecamere

Non c'è pace per Marduk, il toro che svetta alla rotonda del Foro Boario, simbolo di arte e cultura locale. Dopo essere stato ripristinato dagli studenti del liceo Morgagni sotto la guida dello storico d'arte Luigi Impieri, il suo ritorno sulla scena è già minacciato da nuovi atti di vandalismo. Ora più che mai, speriamo nelle telecamere per proteggere questa testimonianza artistica e preservare il patrimonio condiviso.

Non c'è pace per Marduk, il toro che svetta alla rotonda del Foro Boario realizzato dagli studenti del liceo classico Morgagni, guidati dallo storico d'arte e artista Luigi Impieri. Dopo esser stato vandalizzato lo scorso aprile, è tornato nuovamente nel mirino di ignoti che hanno ulteriolmente.

