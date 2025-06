Non bastavano i lavori Cade un albero e via scalo di San Lorenzo in tilt

Un’altra giornata di emergenze a Roma: questa mattina, un albero si è abbattuto in viale dello Scalo di San Lorenzo, bloccando l’intera area e colpendo un furgone in sosta. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma i disagi sono stati notevoli. La scena si è svolta tra traffico intenso e interventi immediati delle autorità. Un episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza urbana e la cura del verde cittadino.

È crollato colpendo un furgone che si trovava in sosta. Un albero, caduto nella zona di San Lorenzo stamattina, giovedì 19 giugno. Nessuno è rimasto ferito. Albero caduto a San Lorenzo La chiamata alla polizia locale di Roma Capitale è arrivata intorno alle 9:00 da viale dello Scalo di San.

