Non aspettiamo segnali di disagio | quando e perché portare il proprio figlio dallo psicologo

Non aspettiamo segnali di disagio per intervenire: riconoscere i segnali precoci e comprendere il momento giusto per portare il proprio figlio dallo psicologo può fare la differenza nel suo sviluppo emotivo e sociale. Decidere di intraprendere un percorso di psicoterapia è una scelta importante, che richiede sensibilità e consapevolezza. Gian Marco Marzocchi, Professore di Psicologia dello sviluppo, ci guida in questo delicato cammino, evidenziando perché l’intervento precoce è fondamentale per un futuro più sereno.

Decidere se far intraprendere un percorso di psicoterapia al proprio figlio è una scelta delicata che richiede attenzione, ascolto e consapevolezza. Dalla valutazione dei segnali alla scelta del professionista, Gian Marco Marzocchi, Professore associato di Psicologia dello sviluppo e dell'educazione presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, ha spiegato ai genitori come orientarsi, quali aspetti osservare e perché l’intervento precoce può fare davvero la differenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

