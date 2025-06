Non accetta la fine della loro storia e la riempie di botte

Non riesce ad accettare la fine della loro storia e, spinto dalla rabbia, si presenta davanti alla ex, sfogandosi con violenza. A Bolzano, nei giorni scorsi, un 38enne tunisino, volto noto alle forze dell’ordine, ha dimostrato ancora una volta quanto possa essere pericoloso il dolore non gestito. La vicenda evidenzia come la paura di perdere qualcuno possa trasformarsi in azioni imprevedibili e distruttive.

Non accettava la fine della loro relazione e, nonostante avesse un divieto di avvicinamento in atto, ha pensato bene di presentarsi davanti alla ex compagna: protagonista della vicenda accaduta a Bolzano nei giorni scorsi un 38enne tunisino, volto giĂ noto alle forze dell’ordine. L’uomo è. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Non accetta la fine della loro storia e la riempie di botte

In questa notizia si parla di: fine - accetta - storia - riempie

Trump: «Sanzioni alla Russia se non accetta l’accordo per la fine della guerra in Ucraina» - Donald Trump ha dichiarato che imporrà nuove sanzioni alla Russia se Vladimir Putin non accetterà un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina.

L’influencer, che ha 800 mila follower su Instagram e 500 mila su Tik Tok e con i suoi monologhi riempie i teatri, dopo la pioggia di critiche seguite all’incontro con il governatore De Luca, ha voluto spiegare meglio cosa avesse inteso con “il problema è il ragaz Vai su Facebook

?? Non accetta la fine della loro storia e la riempie di botte; Non accetta la fine della loro storia e la riempie di botte.

Non accetta la fine della storia durata 15 anni, minaccia e pedina la ex: arrestato - È una storia drammatica e inquietante quella vissuta da una donna di 36 anni a Pozzuoli, che ha dovuto affrontare minacce continue e violenze da parte del suo ex fidanzato dopo aver interrotto ... Segnala blitzquotidiano.it

Non accetta la fine della storia - È successo a Montesarchio, in provincia di Benevento, dove i Carabinieri, a seguito di un'indagine coordinata dalla ... Scrive ilmattino.it